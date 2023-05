« Entre Ousmane Sonko et le mensonge, décidément pas de rupture possible » (Abdou Karim Fofana)

« Entre Ousmane Sonko et le mensonge, décidément pas de rupture possible. Il a annoncé sa marche sur Dakar malgré les morts et les pertes économiques causés par ses appels irresponsables à l’insurrection, l’Etat dans sa fermeté habituelle l’a contraint à rentrer à son domicile pour faire cesser les troubles à l’ordre public dont il est à l’origine. Malheureusement, il adapte toujours son discours pour essayer de montrer qu’il n’a pas subi la fermeté de l’Etat et que son retour à Dakar est le fait de sa propre volonté….Que le Tout-Puissant l’aide à soigner sa mythomanie. Honneur et respects à nos Forces de Défense et de sécurité », a réagi Abdou Karim Fofana sur Twitter.