Espagne : Diomaye rencontre les sénégalais de la diaspora

Fidèle à sa tradition de proximité, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré ce mardi la communauté sénégalaise résidant en Espagne, en marge de sa participation à la Conférence de Séville sur le financement du développement.

Tenue dans une atmosphère conviviale et fraternelle, cette rencontre a été l’occasion d’un échange direct entre le chef de l’État et ses compatriotes expatriés. Elle s’inscrit dans une démarche de dialogue, d’écoute mutuelle et de renforcement des liens entre l’État et sa diaspora.

Le président Faye a salué l’engagement, le patriotisme et les sacrifices des Sénégalaises et Sénégalais de l’extérieur. Il a souligné leur rôle fondamental dans le développement du pays, notamment à travers les transferts de fonds, les investissements et leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’international.