Eudoxie Yao…une range rover et 21 millions pour son petit dej

Eudoxie Yao fait à nouveau le buzz et comme toujours ça sent la polémique. Alors que cette dernière a pour habitude de partager tout avec ses fans, elle n’a que vaguement apprécié de passer pour une menteuse après un post Instagram.

La bomba Eudoxie Yao s’est toujours présentée comme une go au potentiel énorme, aussi bien physiquement que financièrement. Alors lorsque que sa parole est remise en doute sur l’un de ces domaines, la go n’hésite pas à réagir.

Tout récemment, la go bobaraba qui se veut une grande adoratrice des voitures de la marque Range Rover avait fait un post Instagram dans lequel elle informait ses fans qu’elle venait de recevoir en cadeau une seconde Range Rover ainsi que la somme de 21 millions de FCFA pour son anniversaire.

“Mes bb J’ai reçu une 2ème RANG ROVER pour aller au marché et mes petites courses

Dites merci à DIEU pour moi trop de bénédiction dans mon corps à l’heure là…Appelez-moi désormais DOXY ROVER” (pour Eudoxie range rover) avait-elle déclaré

Une bonne chose mais qui avait toutefois laissé beaucoup d’internautes dubitatifs quant à sa véracité.

Pour beaucoup, il ne s’agissait là que d’un mensonge de la bimbo. Hum ! Vexée par ces accusations, Eudoxie Yao a de fait décidé de répondre à ses détracteurs lors d’un passage sur le plateau de l’émission “Accusé, levez-vous”. La go a affirmé non seulement n’avoir pas besoin de mentir car étant célèbre, mais également que ses détracteurs seront surpris car une troisième voiture était en route.

“Je n’ai jamais eu un problème de voiture mais je n’avais pas de voiture parce que j’ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m’offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête :

Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent , savent que j’en raffole… maintenant pour mon anniversaire, mon chéri m’a proposé de m’offrir une voiture… Si pour mon anniversaire on m’offre une voiture vous devriez être contents. Je vais mentir pourquoi ? Je suis célèbre. Donc les gens vont forcément savoir… On m’a envoyé une deuxième Range Rover… Les gens ne me croient pas, mais moi je veux savoir pourquoi les gens ne me croient pas… mais sachez qu’il y a une troisième qui arrive”