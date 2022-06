Exclusivité (xibaaru)…Aminata Mbengue Ndiaye en colère contre Macky Sall…

Où se trouve le Parti socialiste du Sénégal quand des socialistes de France attaquent le président Macky Sall et sa coalition Benno ? Quand Olivier Faure du Parti socialiste de France attaque Macky Sall, les socialistes du Sénégal dorment et ne disent rien. Aminata Mbengue Ndiaye est-elle en colère contre Macky Sall à cause des investitures ?

Son silence après les accusations d’Olivier Faure contre le régime de Macky Sall en dit long sur son compagnonnage avec le président de la République…

Chaque jour que cela fait, des actes viennent rappeler qu’entre le Parti socialiste et le Président Macky Sall, il existe des distances. Depuis les élections locales de janvier dernier, les apparitions de la secrétaire générale du PS, Mme Aminata Mbengue Ndiaye dans le champ politique se font de plus en plus rares. Ce qui parait étrange aux yeux de certains. La Présidente du Haut conseil des collectivités territoriale (HCCT) n’est habituée à rester derrière la scène. Au contraire, elle est une dame qui aime monter au créneau pour répondre aux coups de l’opposition qui s’attaque au régime.

Sur ce terrain, on ne l’entend plus. Et dans son silence, elle a réussi à entraîner des responsables socialistes comme Abdoulaye Willane, Cheikh Seck qui ont toujours pourtant été là pour défendre le Président de la République Macky Sall. Aminata Mbengue Ndiaye ne l’exprime pas en public, mais elle doit être en colère contre le Président Macky Sall. C’est elle qui devait être la première à défendre le pouvoir contre les attaques de ses camarades socialistes de France. Bien au contraire, elle se trouve plongée dans un long silence.

Cette attitude qu’observe Aminata Mbengue Ndiaye, pousse certains à s’interroger sur l’avenir du compagnonnage entre le PS et la mouvance présidentielle. Est-ce la fin d’un compagnonnage entamé depuis 2012 ? De son vivant, Ousmane Tanor Dieng assumait toute son alliance avec le Président de la République Macky Sall. Il n’a pas hésité à se séparer de figures historiques du PS comme Khalifa Ababacar Sall, rien que pour montrer sa loyauté au Chef de l’Etat Macky Sall. Ce qui n’est pas le cas d’Aminata Mbengue Ndiaye.

Cette dernière serait fâchée contre le Président de la République Macky Sall depuis les investitures pour les élections locales de janvier dernier. Et les choses ne se sont guère arrangées avec les investitures pour les élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet prochain. Après la publication de la liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) en direction de ces élections législatives, des grognes, il n’en manque pas dans les rangs du PS. Plusieurs socialistes se sont sentis trahis et se posent des questions sur l’intérêt de la poursuite de leur compagnonnage avec le Président Macky Sall.

Les socialistes se disent lésés dans leur compagnonnage avec l’Alliance pour la République (APR) dont les responsables veulent s’accaparer finalement de tout, ne laissant que des miettes à leurs alliés. Des militants commencent même à déserter les rangs du PS pour rejoindre ceux de Khalifa Ababacar Sall et ses compagnons.

Face à cette situation, Aminata Mbengue Ndiaye se sent-elle les mains liées au point d’en vouloir au Président de la République Macky Sall. Aminata Mbengue Ndiaye voudrait bien voir sa position se renforcer au sein du PS, surtout en direction du prochain congrès qui va permettre l’élection d’un nouveau secrétaire général.

Aminata Mbengue Ndiaye va faire face à Serigne Mbaye Thiam lors de ce congrès de renouvellement des instances du PS. Elle ne veut certainement pas y aller, complètement diminuée face à des militants qui pourraient lui reprocher de n’avoir pas su bien défendre les intérêts du PS face au Président de la République Macky Sall.

La Rédaction de xibaaru