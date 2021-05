Exécution des projets et programmes : Macky met la pression sur…

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de préparer la prochaine réunion présidentielle de suivi des projets et programmes de l’Etat et a insisté sur ‘’la nécessité d’un monitoring très rapproché et régulier de l’exécution’’ de ces derniers, annonce le communiqué du Conseil des ministres. Macky Sall a demandé ‘’au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de préparer, avec le ministre chargé du Suivi du PSE (Plan Sénégal émergent), la prochaine réunion présidentielle de suivi des programmes et projets’’.

La future réunion doit faciliter l’‘’accélération des réalisations et réformes sectorielles’’, selon le communiqué du Conseil des ministres. Macky Sall a rappelé ‘’aux membres du gouvernement la nécessité d’un monitoring très rapproché et régulier de l’exécution des programmes et projets sectoriels’’. Selon le texte signé par le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, le chef de l’Etat a demandé aux ministres concernés de ‘’veiller à l’exécution (physique et financière), à bonne date, des projets et programmes’’.

Source Le Témoin