Explosif ! Un grand musicien tabassé par sa femme

Une star de la musique sénégalaise a été tabassée et insultée par sa femme ce dimanche matin aux environs de 7 h du matin.

Pour sortir de son foyer samedi nuit, cette grande vedette de la musique sénégalaise a dit à sa femme qu’il se rendait dans son studio pour enregistrer un nouveau morceau pour la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus qui fait des ravages dans le pays.

Pur mensonge!!!



L’homme connu pour être un lapin flingueur s’est rendu à l’appartement de sa maîtresse situé au troisième étage d’un immeuble à la cité Keur Gorgui.

Pris au piège des acrobaties endiablées et des gymnastiques nocturnes synchronisées, accompagnées de Thiouraye, notre star avait fini par tomber dans les bras de Morphée.

Terrassé par la fatigue, ce grand musicien qui loge dans un quartier chic de Dakar avec sa femme et ses enfants ne s’est réveillé qu’à 6h du matin…« daffa bidenti ».

Son épouse qui le soupçonne depuis le mois de décembre de sortir avec une belle jeune fille qui travaille dans une société de téléphonie sur la VDN, a attendu la fin du couvre-feu (6h du matin) pour se rendre au studio de musique.

À sa grande surprise, la femme claire (sans xessal) du musicien découvre que le studio n’était pas fonctionnel ce samedi soir. Et le gardien de lui confirmer que son patron s’y était pas rendu cette nuit.

La femme appelle son mari mais ce dernier est sous répondeur.

Elle appelle une de ses copines « fénekate » qui lui vend l’adresse de la croqueuse qui fricote avec son mari.

Sans hésiter, la femme cocue fonce à la Cité Keur Gorgui à l’adresse indiquée. Et là, à sa grande surprise, elle découvre la voiture de son mari garée derrière l’immeuble où niche celle qui lui a volé son mari.

La femme blessée se gare sous l’immeuble attendant que son mari sorte.

Vers 7 du matin, le musicien infidèle sort de l’immeuble en titubant.

La femme court vers son mari « waye Kate », l’attaque, l’injurie, le gifle, le tabasse et lui fout des coups de pieds sous la ceinture.

Il fallait l’intervention de deux gardiens du coin pour sauver le musicien de cet enfer.

Voici 10 indices pour démasquer ce musicien dragueur qui a été infidèle en cette période de couvre-feu :

1/ Il a été mêlé à plusieurs reprises à des histoires de fesses avec une danseuse

2/ Il aime les belles bagnoles

3/ Il ne voyage qu’en première classe (avion)

4/ Il dort le jour et fonctionne la nuit

5/ Il aime les belles montres et les parfums de classe

6/ Il a animé une soirée à la télévision en fin d’année

7/ Il rêve d’avoir des jumeaux

8/ Il adore le football

9/ Il aime le ataya et fume des cigarettes Marlboro

10/ Chez cette star de la musique, c’est la femme qui porte le pantalon à la maison

À suivre…

La Rédaction de xibaaru