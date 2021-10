Locales 2022 : Fall Mbaye, le Docteur qui veut soigner les maux de Mbacké

La tête de file de la coalition Disso And Defar Mbacke veut apporter plus de solutions aux nombreux problèmes que rencontrent les populations. Docteur Fall Mbaye est motivé par le fait que son initiative pour changer l’eau de Mbacké qui a précipité son entrée dans la scène politique.

Outré par le manque d’intérêt des politiciens sur la problématique du liquide précieux, il a proposé aux populations le lui confier les rênes de la ville pour pouvoir apporter des solutions et des changements qualitatifs et significatifs à leur profit.

Selon lui, les chances de la coalition restent intactes du fait de la qualité des fils de Mbacké qui sont engagés dans la coalition.

Et Docteur Fall Mbaye de fustiger le concept de Maire résident car le monde ne soit plus vivre comme il y a de cela 25 ans. Car il faut sortir pour expliquer les multinationales afin qu’elles soient en mesure d’investir dans la commune.

Une fois élu, il fait don de tous les privilèges qu’offre le statut de Maire qui selon lui n’est pas une profession.

Et le candidat de la mairie de Mbacké de lister les atouts de l’autoroute à péage, de la réhabilitation des chemins de fer et tout ce que représente la ville de Touba du point de vue économique. Pour lui, la ville doit constituer le poumon industriel avec la mise en place de plusieurs unités de production qui vont profiter aux jeunes avec la création d’emplois et des niches de recettes profitables à la commune.

L’ouverture à tous les dignes fils de Mbacké qui pourront apporter un plus à la commune est préconisée d’où un choix sélectif des hommes qui doivent composés l’équipe municipale. Travailler sur l’industrie et la Diaspora pour booster le développement économique de Mbacké est l’objectif majeur avec la mise sur pied de la première unité de smart Phone à Mbacké et d’une usine de production de jus locaux pour absorber les dividendes que les multiples cérémonies religieuses organisées entre Touba et Mbacké utilisent durant l’année.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn