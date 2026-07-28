Falsification de la signature de Sonko : Khardiata Tandiam condamnée

La nommée Khardiata Tandian a été condamnée à deux ans de prison dont un an ferme par le tribunal correctionnel de Dakar. Elle a été reconnue coupable de falsification de la signature d’Ousmane Sonko, alors qu’il était encore Premier ministre. L’entrepreneur Cherif Zeyni Habidin, quant à lui, a écopé de six mois de prison avec sursis, après avoir été considéré comme un complice de cette affaire. Si le dossier a été jugé le 23 juillet, c’est le quotidien Libération qui l’évoque ce mardi 28 juillet.

Toujours selon le journal, les fais remontent à 2025. Cette mère de famille, pour obtenir le poste de directrice juridique du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise), avait falsifié, dans une lettre, la signature d’Ousmane Sonko, ainsi que celle du chef de cabinet du président de la République.

Khardiata Tandian avait d’abord commencé par falsifier un bon de commande en se présentant comme titulaire de l’acte en question. Mais ses manœuvres ont été découvertes lorsqu’elle est allée déposer sa fausse lettre de recommandation attribuée à Ousmane Sonko. L’administrateur du Faise, Khoureychi Abdoulaye Thiam, après avoir contacté le Premier ministre d’alors, s’est rendu compte qu’elle n’était pas recommandée par l’autorité étatique.

A la barre, Khardiata Tandian a reconnu les faits de «faux et d’usage de faux dans un document administratif» toute en niant l’accusation d’escroquerie, avant d’imputé une partie de la responsabilité à son acolyte présumé Cherif Zeyni Habidin. «C’est lui qui a confectionné les cachets», a-t-elle précisé. De son côté, Cherif Zeyni Habidin a réfuté les accusations de complicité, avec des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal, puisqu’il est condamné à six mois de prison avec sursis.