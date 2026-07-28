Zidane nommé sélectionneur de l’équipe de France

La Fédération française de football (FFF) a officialisé, ce mardi 28 juillet, la nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur national. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse au siège de l’institution à Paris, confirmant une rumeur persistante dans le monde du football.

À 54 ans, l’ancien meneur de jeu retrouve le banc cinq ans après son départ du Real Madrid, où il avait marqué l’histoire en remportant trois Ligues des Champions consécutives. Zidane succède à Didier Deschamps, vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006 perdue face à l’Italie, restée célèbre pour son expulsion.

Lié par un contrat de quatre ans, il aura pour mission de conduire les Bleus vers la Ligue des Nations, l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030. Plusieurs médias évoquent également la possible arrivée de Fabien Barthez, son ancien coéquipier, comme entraîneur des gardiens.