Famara Sagna : « moi, on ne me manipule pas »

Le président du comité de pilotage du dialogue national dit avoir « appris à gérer l’équidistance » au cours de sa longue carrière administrative et politique.

« Moi, on ne me manipule pas, personne ne me manipule. J’ai fait 42 ans d’administration, personne ne m’a manipulé et je n’ai manipulé personne. Ce n’est pas après avoir déposé mes bagages (…) que je vais me prêter à des jeux pour gêner Tartempion au profit de Jean. Franchement, croyez-le, s’il y a une erreur, j’assume l’essentiel de l’erreur », a conclu Famara Ibrahima Sagna.