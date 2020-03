Fatou Blondin : « le mutisme de l’opposition inquiète »

Mme Adji Fatou Ndiaye Blondin Diop coordonnatrice plate-forme Aar Liniou Bokk, ancienne ministre des Télécommunications sous Wade est l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aîssatou Diop Fall Niang. L’activiste évoque le mutisme de l’opposition :

« Le mutisme de l’opposition se discute dans notre coalition. On vient de sortir des élections et on veut encore pousser les gens à continuer de faire de la politique. On reproche parfois à certains responsables d’aller rendre visite à Guy Marius Sagna alors que trouver un permis de visite relève d’un véritable parcours du combattant »