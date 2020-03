Fatou Blondin : « Le « 3ème mandat est une farce de mauvais goût »

Mme Adji Fatou Ndiaye Blondin Diop coordonnatrice plate-forme Aar Liniou Bokk, ancienne ministre des Télécommunications sous Wade est l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aîssatou Diop Fall Niang. L’activiste parle du troisième mandat de Macky

« Ce que je pense sur un éventuel troisième mandat est comme une farce de mauvais goût car la constitution a déjà réglé cette question. Le Président a même fait appel à la religion en faisant allusion aux deux prières des deux rakaas de la fête de Tabaski avec les chiffres 7 et 5 que le Président Macky Sall a utilisé. Il n’y a pas de débat car c’est grave quand ses propres partisans comme Mimi Touré et Amadou Bâ sont lynchés. Moi je ne parlerais pas des problèmes de l’Apr car ce n’est pas mon problème. Quand tu veux faire perdre le temps aux populations c’est le fait de leur livrer un débat sans objet. 2012 n’est pas loin. On va faire comme quand on l’a fait à cette date. »