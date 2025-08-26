Faux Africa 7 ! Plus c!est gros, plus ça passe ! (Par Oumou Wane) 

C!est sans doute ce que se disent ceux qui se cachent derrière cette tentative de relancer les chaînes de télé et de radio Africa 7 sans l!accord de ses propriétaires légitimes.

Je le redis fermement : la vérité se suffit à elle-même. Et cette vérité est notariale et juridique.

En ma qualité de Présidente de Citizen Media Group, détentrice des fréquences accordées par l’État, moi, Oumou Wane, déclare que la société d!exploitation Africa 7, dont je suis actionnaire majoritaire, m!appartient à 51 %. Mon ex-associé, Monsieur Alioune Ndiaye, ayant cédé ses 49% en 2023, à Monsieur Moussa Faye. L’acte de cession définitive, après la promesse de vente entre les deux parties, a bel et bien été signé devant notaire.

Monsieur Faye et moi-même n!avons jamais vendu à qui que ce soit. Jamais. Et certainement pas à ces prétendus repreneurs qui tentent aujourd!hui d!en assurer frauduleusement l!exploitation.

Alors que la justice est saisie et qu!une enquête est en cours, j!apprends par voie de presse, et à grand renfort de communication, que Monsieur Hamed Aïdara aurait été nommé Directeur Général de la radio Africa 7.

Si cette information est avérée, il aura à nous dire qui l!a nommé et au nom de quel droit ! Et surtout : qui tire les ficelles de cette piraterie digne du Far West.

J!informe ici les instances médiatiques de ce pays : tout laisse penser qu!il s!agit d!un coup de force orchestré par des personnes décidées à s!emparer du canal 7 de mon groupe, utilisant gaiement ma marque et mes logos. Que les choses soient claires : les propriétaires sont connus, les droits sont établis. Si certains ont des soutiens puissants, qu!ils fassent une demande de fréquence en bonne et due forme auprès du Ministère de tutelle. Mais chez moi, ce sera non.

Entre copinage politique, pressions en tout genre et enjeux financiers, notre pays se distingue encore par une multiplication d!actes malveillants dans l!espace médiatique. Reste à savoir où se situent les complaisances.

Les investigations ont été ouvertes à la suite d!une plainte déposée par nos soins pour corruption, trafic d!influence et escroquerie. Cette plainte vise notamment X et Monsieur Alioune Ndiaye, ce dernier ayant été inculpé et placé sous mandat de dépôt en 2023 par le juge d!instruction du 5ᵉ cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, avant d’être remis en liberté provisoire à la suite d!une plainte déposée par mon associé actuel, Moussa Faye.

Face aux demandes d!information des médias et de mes amis et soutiens, je réaffirme haut et fort : Africa 7 n!a pas été vendue.

Cette affaire est entre les mains de la justice, qui ira jusqu!au bout pour identifier et sanctionner les usurpateurs.

Qu!on se le dise : je ne me laisserai pas spolier. Ni en tant que patronne de groupe de presse, ni en tant que femme, ni en tant que Sénégalaise.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite des procédures.

Avec toute ma considération,

Oumou Wane

Présidente de Citizen Media Group