Cabinet d’instruction : Confrontation entre Kocc Barma et El Hadj Assane Demba

L’instruction dans l’affaire « Kocc Barma » a franchi une étape clé ce lundi 25 août 2025. Le doyen des juges d’instruction a organisé une confrontation directe entre El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc », et son présumé complice, El Hadji Assane Demba, surnommé « Leuk Daour ».

Selon Seneweb, les deux mis en cause ont été invités à clarifier la nature de leurs liens, le magistrat instructeur cherchant à établir s’ils collaboraient dans des activités criminelles.

Arrêté après une traque de plusieurs années par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), El Hadji Babacar Dioum est sous mandat de dépôt, inculpé pour des chefs d’accusation graves : association de malfaiteurs, chantage, pédopornographie, extorsion, falsification de documents administratifs, blanchiment d’argent et diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs.

El Hadji Assane Demba, présenté comme un complice actif, a également été écroué. Intercepté à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de quitter le Sénégal après un bref séjour à Dakar, il est poursuivi pour photomontages illégaux, diffusion de données personnelles et intimes, pédophilie et extorsion.