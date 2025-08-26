Modou Lo désigne son successeur dans l’arène

Âgé de 39 ans, Modou Lo vit ses dernières années dans la lutte sénégalaise. Lors d’un entretien avec Rfi, il a affirmé qu’il devrait prendre sa retraite aux alentours de 45 ans. Mais le Roi des arènes ne s’inquiète pas pour la relève.

Selon Modou Lo, en effet, son poulain des Parcelles-Assainies, Franc, sera son successeur. « Bien sûr (il est mon successeur), il a déjà accompli quelque chose d’unique dans l’arène : 15 combats pour 15 victoires. C’est un immense exploit. Il est jeune, mais il a encore beaucoup d’expérience. C’est quelqu’un qui a réellement roulé sa bosse dans la lutte. Il n’hésitait pas à prendre son sac à dos et à aller faire des tournois dans tout le pays pour s’affirmer, s’entraîner et acquérir des compétences », pense-t-il.

Le chef de file de Rock Énergie pense que le récent tombeur d’Eumeu Sène pourrait aller encore plus haut. « C’est un très grand espoir. Il est très, très fort. On n’a pas besoin de le présenter. Il est vraiment en train de percer dans l’arène. On a grand espoir qu’il ira loin », a ajouté Modou Lo.

Ce dernier assure qu’il fera tout son possible pour permettre à Franc d’atteindre ses objectifs dans la lutte. Pourquoi pas glaner le titre de Roi des arènes, à la retraite de Modou Lo.