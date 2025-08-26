Nécrologie : Décès de Me Abdoulaye Babou

Le Sénégal est en deuil ! Maitre Abdoulaye Babou est rappelé à Dieu ce mardi 26 août 2025. Une bien triste nouvelle dans l’univers judiciaire.

Maitre Abdoulaye Babou était une figure respectée du barreau sénégalais, reconnu pour son expertise juridique et son engagement professionnel. Sa carrière d’avocat l’avait établi comme l’une des références du droit au Sénégal, où il s’était illustré par ses plaidoiries et son dévouement à la cause de la justice.

Maitre Babou avait également marqué la scène politique par ses fonctions d’ancien ministre et d’ancien député. Cette double casquette de juriste et d’homme politique lui avait conféré une stature particulière dans le paysage national, où il était écouté et respecté pour ses analyses et ses prises de position.