Fédération de lutte : Bira Sène installé

Une page de plus de 30 ans se tourne. Créé en 1994, le Comité national de gestion (CNG) de la lutte n’est plus. Désormais, c’est la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) qui préside aux destinées de l’arène. La cérémonie de passation de service entre Malick Ngom et le nouveau président de la FSL, Ibrahima Sène dit « Bira », s’est tenue ce jeudi à l’Arène nationale de Pikine.

Repris par L’Observateur, Malick Ngom, qui restera dans l’histoire comme le dernier président du CNG après 15 mois de transition, a transmis les rênes à son successeur dans une ambiance cordiale. « Bira Sène est comme un grand frère pour moi », a-t-il déclaré, appelant l’ensemble des acteurs à accompagner le nouveau patron pour la réussite de sa mission.

De son côté, Bira Sène a rendu hommage au travail accompli par l’équipe sortante, affirmant que sa victoire est celle de toute la famille de la lutte. Le nouveau patron de l’arène a promis une gouvernance « diligente mais ferme » pour les quatre prochaines années