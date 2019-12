Festa Koungheul 2020 : La culture maure à l’honneur…

La Festa ou Journées Culturelles de Koungheul (région Kaffrine) est prévue les 04 et 05 Janvier 2020. Cette 5ème Edition du genre sera l’occasion pour les organisateurs de cet événement culturel très couru dans la capitale du Bambouck de faire un large focus sur la culture maure, une ethnie qui s’est enracinée dans cette partie du pays ce, depuis plus de 2 siècles : « L’esprit de ces Journées culturelles entre dans le cadre des missions confiées aux Collectivités Territoriales. Sur les 9 compétences transférées, je pense qu’il nous faut des résultats probants et la culture en fait partie, naturellement. Nous travaillons d’arrache-pied pour le respect scrupuleux de l’agenda culturel dans notre localité avec des manifestations d’envergure. N’entendons pas dire que la culture est une partie intégrante du développement, un développement digne de ce nom ? Cette année, la culture maure sera visitée de fons à comble au cours de ces journées. Voilà une ethnie qui a fini par faire de vieux os au niveau de Koungheul (plus de 200 ans). Néanmoins, toutes les autres cultures auront leurs places. Ceci pour mieux insister sur nos possibilités de pouvoir réussir nos chances de conservation de cet immense et riche héritage. Notre credo est de faire de Koungheul une Ville intelligente et nous croyons dur comme fer que nos pratiques culturelles dans leur diversité constituent notre principale richesse », s’est expliqué le Maire Mayacine Camara. Le Ministre Secrétaire d’État chargé du Réseau ferroviaire, de poursuivre : « La Festa sera également des moments festifs, de communion mais aussi d’inclusion pour répondre aux principes de ne laisser personne en rade. Le département de Koungheul et, plus particulièrement, Koungheul Commune est un creuset d’ethnies et de cultures de toutes sortes qui ont toujours vécues en parfaite symbiose. Leurs pratiques d’art culinaire seront alors à l’œuvre et, ceci, pour nous permettre de participer, à notre manière, à la promotion du consommer local ».Au finish, le premier magistrat de la Ville de Koungheul, d’annoncer la bonne nouvelle : «Ave le projet PACASEN (Banque Mondiale/Etat du Sénégal), nous allons doter Koungheul d’un centre culturel et nous allons, certainement, trouver beaucoup d’alibi pour veiller davantage au respect de notre agenda culturel institué depuis 2019 », a-t-il fait savoir.