Fête de Toussaint : Le message de Ousmane Sonko

A l’occasion de la fête de la Toussaint, Ousmane Sonko a adressé un message à la communauté chrétienne du Sénégal et le monde entier. Le leader de l’opposition a formulé ses vœux. « Bonne fête de Tous les Saints aux chrétiens du monde et à nos compatriotes en particulier. Nos prières vont aussi à nos trois martyrs tombés un jour de Toussaint, le 1er novembre 2021, sur le sentier de la patrie. Ama Ndao, Ibrahima Fall, Moussa Camara, nous ne vous oublierons jamais. »Réquiem ætérnam dona eis Dómine, et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen ». », a écrit le maire de Ziguinchor sur Facebook.