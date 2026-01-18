Finale CAN 2026 : L’Ambassade du Maroc au Sénégal appelle à la fraternité et au fair-play

À l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue ce dimanche 18 janvier 2026 à Rabat, opposant les Lions de l’Atlas aux Lions de la Téranga, l’Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a publié un communiqué empreint de fraternité, de responsabilité et d’unité africaine.

S’adressant particulièrement aux Marocains résidant au Sénégal, la représentation diplomatique marocaine souligne que cette rencontre sportive dépasse largement l’enjeu d’un simple match de football. Elle s’inscrit, selon l’Ambassade, dans une relation fraternelle, ancienne et exceptionnelle entre le Maroc et le Sénégal, reconnue comme l’un des modèles de coopération et d’amitié en Afrique.

Le communiqué met en avant l’histoire partagée des deux nations, fondée sur une solidarité constante, une spiritualité vivante et une vision commune du continent africain. Il rappelle également les scènes de fraternité observées ces derniers jours dans plusieurs villes marocaines — Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech ou Agadir — où Marocains et Sénégalais ont offert au monde une image remarquable de respect, de maturité et de cohésion.

Pour l’Ambassade, le sport, lorsqu’il est porté par des valeurs nobles, rapproche davantage qu’il ne divise. Elle souligne que les relations maroco-sénégalaises, forgées bien avant les indépendances et renforcées par des actes forts, une confiance politique rare et une coopération multidimensionnelle, s’inscrivent aujourd’hui dans une dynamique résolument tournée vers l’avenir, avec d’importantes échéances bilatérales à venir.

La représentation diplomatique salue également le sens des responsabilités et l’esprit de fair-play des autorités diplomatiques et sportives des deux pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, pour leur engagement constant en faveur de relations solides, apaisées et stratégiques.

L’Ambassade appelle enfin les Marocains vivant au Sénégal à vivre cette finale dans un esprit de retenue, de respect et de responsabilité, afin que la passion sportive demeure fidèle aux valeurs de dignité et de respect mutuel qui ont toujours caractérisé l’amitié profonde entre les deux peuples.

Le communiqué rend grâce à Dieu pour cette occasion de célébrer et de renforcer les relations profondes et multidimensionnelles entre le Maroc et le Sénégal, portées par deux grandes nations africaines unies par leur jeunesse, leurs compétences et une ambition commune.