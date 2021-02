Finalistes de l’UFOA/A…Cheikhe Hadjibou Soumaré félicite les lionceaux

Chers lionceaux,

Avec cette victoire en finale du tournoi de qualification de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA/A) à la CAN de la Catégorie,

Vous Venez d’honorer, la représentation de notre emblème, le Lion, qui aussi est la marque de notre jeunesse de toujours tendre vers le meilleur. Cette hargne de vaincre, vous l’avez montrée cette vaillamment tout au long de la compétition.

Vous avez assumé cette volonté du meilleur peuple Sénégalais, à côté de vos dirigeants.

Je veux nommer le Président de la Fédération et ses proches collaborateurs, les entraineurs et tout le staff d’encadrement quel que soit son niveau hiérarchique, qui très souvent, travaille avec les moyens limites de pays comme les nôtres… Je salue leur grand patriotisme.

C’est avec déférence et fierté que je rends hommage à votre talent, votre générosité, votre combativité et votre humilité dans cette victoire, face à un pays frère et ami dont la jeunesse loin de démériter, a accepté avec dignité la loi du sport.

JE TERMINERAI EN DISANT QUE LE MEILLEUR EST DEVANT VOUS QUE DIEU VOUS ACCOMPAGNE.

VIVE LES LIONCEAUX,

VIVE NOS LIONS DE TOUTES NOS DISCIPLINES SPORTIVES

VIVE LE SPORT SENEGALAIS

Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ

Ancien Premier Ministre du Sénégal

Président de Démocratie et République.