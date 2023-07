Fonds Covid-19 : 200 personnes auditionnées par la Dic

Après cinq mois d’enquête, les enquêteurs de la Dic, supervisés par le commissaire Adramé Sarr, ont remis avant-hier mardi le rapport des huit (8) enquêtes sur les neuf (9) au Parquet. Les faits concernés sont relatifs au rapport définitif de la Chambre des affaires budgétaires et financières sur le contrôle de la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, gestion 2020 et 2021.

En effet, le choix de confier les enquêtes à la Dic a été motivé par l’existence d’une Brigade spécialisée dans les affaires financière. Une unité qui regroupe des éléments outillés en matière de transactions financières. Fruit d’un travail d’environ cinq (5) mois, le dossier a été soigneusement empilé dans des cartons dans le bureau du Procureur de la République.

Selon L’Observateur, tous les Dage des ministères épinglés ainsi que les fournisseurs ont été entendus. Pour mener à bien ce travail, la Dic avait réparti la tâche dans ses cinq (5) unités pour les auditions des personnes mêlées de près ou de loin dans ce dossier. Des sources proches de l’enquête qui se sont confiées au journal, plus de 200 personnes ont défilé dans les locaux de la Dic pour nécessité d’enquête.

Tous les Dage des ministères épinglés dans le rapport de la Cour des comptes ainsi que les fournisseurs ont été entendus. A en croire le canard, la Dic n’a procédé à aucune arrestation au cours de l’enquête mais certains fournisseurs, dont des hommes d’affaires libanais, risquent d’être poursuivis pour les délits de faux et usage de faux au sortir de l’enquête de la Dic.

La Dic n’a donné aucun détail sur les personnes interrogées. Les enquêteurs se sont aussi intéressés sur leur patrimoine. Une procédure qui a été d’une part à l’origine de la durée de l’enquête. Car, toutes les banques de la place, le service des mines, la direction des impôts et domaines, les notaires… ont été saisies pour les besoins de l’enquête de patrimoine.

Les résultats de certaines réquisitions sont inquiétants par rapport aux revenus des personnes concernées. Par conséquent, des conclusions défavorables ont été aussi notées chez certains Dage et fournisseurs par les enquêteurs de la Dic. Ce qui laisse croire que bon nombre parmi eux risquent d’être poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, lit-on sur Pressafrik.

Pour rappel, les contrôleurs de la Cour des comptes mentionnent dans leur rapport de 180 pages une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCfa sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement ainsi que sur le prix d’achat des gels hydroalcooliques. Dix-neuf (19) milliards de FCfa ont également été alloués à des dépenses sans lien avec la Covid-19 comme l’achat de bacs de fleurs par le ministère de l’Urbanisme.