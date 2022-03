Fonds d’appui aux initiatives culturelles bloqués : la mairie de Dakar dément

Le mandat des maires et des conseillers municipaux et départementaux prolongé

Nous avons lu avec stupéfaction un article de presse en date du 10 Mars 2022, paru dans le site XIBAARU.SN et repris par le site OPR.NEWS, signé anonymement par un certain ‘’collectif des acteurs culturels indépendants” alléguant que le Maire Barthélemy DIAS aurait bloqué les financements du Fonds d’Appui aux Initiatives Culturelles Privées de 2021.

En ma Qualité de Directeur de la Culture et du Tourisme de la Ville de Dakar, maître d’œuvre de ce Fonds d’Appui, je suis en porte-à-faux contre ces allégations que nous démentons formellement.

Contrairement au soi-disant blocage, dès sa prise de fonction, Monsieur le Maire Barthélemy DIAS a instruit les services financiers de diligenter tous les dossiers en instance de paiement et ces derniers travaillent actuellement avec nos services en ce qui concerne le Fonds d’Appui pour réglement dans les meilleurs délais.

Dans les faits, après l’élection d’un nouveau Maire, Madame le Maire sortant avait décidé de ne plus signer des engagements financiers par convenance. Les installations des nouvelles autorités et les passations de services ont pris un peu de temps qui s’est ajouté aux délais d’instruction des dossiers qui avait dejà engendré beaucoup de retard avec les enregistrement des contrats par les bénéficiaires.

Par ailleurs, je tiens à préciser que nous ignorons à ce jour les supposés membres de ce “Collectif ”, mais nous continuons de garder d’excellentes relations professionnelles avec la grande majorité des acteurs culturels en général et particulièrement les bénéficiaires du Fonds d’Appui. En effet très souvent, ils passent suivre leurs dossiers au niveau de la Direction et presque tous les jours, nous échangeons au téléphone avec eux pour les informer de l’évolution des procédures.

En ce qui concerne le nouveau Maire Monsieur Barthelémy DIAS, il a un ambitieux programme pour revaloriser l’action culturelle de la Ville de Dakar et mieux soutenir la communauté artistique.

Il nous a donné des instructions fermes pour consolider les acquis et initier de nouveaux projets innovants et ambitieux pour le rayonnement culturel de Dakar et le bien-être des acteurs culturels.

Depuis que nous avons reçu cette feuille de route, tous le personnel de la Direction de Culture et du Tourisme s’atèle à matérialiser cette vision et bientôt de nouveaux projets et programmes, co-construits avec les vrais acteurs culturels, seront présentés à l’opinion.

Ainsi, nous tenons à rassurer tous les bénécifiaires du Fonds d’Appui, que les procédures de mise à disposition de leurs financements sont bien en cours et que ce sera effectif trés prochainement.

Fait à Dakar le 11 Mars 2022

Monsieur Makhtar DIAO Directeur de la Culture et du Tourisme de la Ville de Dakar