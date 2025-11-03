Fonds Force Covid-19 : Non-lieu prononcé en faveur de trois personnes

Le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Dakar a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur des hommes d’affaires Moustapha Ndiaye, Rayan Hachem et Mohamed Dieng, rapporte Seneweb.

Le trio était poursuivi pour des chefs d’accusation de complicité de détournement de deniers publics, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de commerce et en écriture privée. Ces inculpations s’inscrivaient dans le cadre de l’affaire de surfacturation de riz liée aux fonds Force Covid-19.

Dans le cadre de la procédure, les prévenus avaient préalablement consigné plus de 2 milliards de FCFA pour obtenir leur liberté provisoire.

Ce 31 octobre 2025, le juge du premier cabinet a officiellement instruit à décharge, signant ainsi l’ordonnance de non-lieu à leur encontre.

La décision a été formellement portée à la connaissance de leur avocat, Me Abdoul Birane Wane.