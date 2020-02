Fouta : Macky Sall décalle son voyage pour…éviter un pugilat entre leaders

Prévue initialement les 7 et 8 mars Matam, la tournée économique du chef de l’Etat a été reportée jusqu’au 24 et 25 du même mois. D’après des sources non officielles du journal «L’As», Macky Sall veut s’assurer que sa visite ne débouche pas sur un pugilat quand on sait que son parti est littéralement divisé dans cette zone avec des ténors qui ne s’entendent que sur leurs divisions.

Avec l’arrivée de Me Malick Sall dans l’Apr, la constellation de leaders va croître d’autant plus que déjà, il y avait les grands leaders Harouna Dia, Farba Ngom, Mamadou Talla entre autres qui occupaient déjà le territoire.