L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye a perdu sa voix et son visage en France. Le très engagé Pape Saër Seck, jadis responsable de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), vient de déposer ses balluchons chez l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.

N’étant plus en de bons termes depuis les dernières législatives, le militant et responsable de l’ACT le plus connu en France vient d’intégrer l’équipe chargée de piloter le projet politique dans le pays d »‘Hélène » pour Khalifa Sall. Il a été élu président de la Commission Éducation et formation de la Plateforme Taxawu Senegaal Ak Khalifa Ababacar Sall France.