Frapp, Y’en a marre, FDS et ATAW marchent ce dimanche à Guédiawaye

« Manifestation contre la vie chère : Frapp, Y en a marre, FDS et ATAW à Guédiawaye, ce dimanche

« Après avoir agressé notre pouvoir d’achat, ils agressent nos libertés. L’Etat néocolonial du Sénégal vient d’interdire la manifestation contre la vie chère, à l’appel de Noo Lank.

And Taxawu Askan Wi (Ataw), Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Y en a marre (Yem) et FRAPP dénoncent cette interdiction illégale et illégitime », indiqué un communiqué du « Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine » de Guy Marius Sagna.

Selon Guy Marius Sagna, les raisons invoquées pour interdire cette manifestation sont fallacieuses et montrent que le président Macky Sall n’a toujours pas compris les Sénégalais.

« Ataw, Fds, Yem et le Frapp appellent tous les Sénégalais à la marche contre la vie chère qui aura lieu ce dimanche 12 septembre à partir de 9 h, de la grande porte du lycée Seydina Limamoulaye à la préfecture de Guédiawaye. Contre la vie chère et pour la sauvegarde de nos libertés, tous à Guédiawaye ce 12 septembre à 9 h ! », ont-ils informé à leur tour. »