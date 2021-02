Fraude fiscale : Un sénégalais tombe à Bordeaux avec plus de 111 millions de Fcfa

On en sait un peu plus sur l’affaire du Sénégalais arrêté en France le 13 février dernier, alors qu’il devait prendre un vol pour Dakar. En effet sachant qu’il était très recherché, il avait tenté de fuir la France pour retourner dans son pays natal. Âgé de 35 ans, l’agent de sécurité dont le nom n’a pas été révélé est soupçonné d’avoir monté un réseau de travailleurs clandestins, tous des Sénégalais comme lui, rapporte Les Échos.

Selon l’enquête de la police, qui le pistait depuis un bon moment, c’est en début 2020 qu’il a démarré son entreprise frauduleuse. Il aurait fourni à des compatriotes en situation irrégulière son RIB (Relevé d’identité bancaire), ainsi qu’une copie de son agrément d’agent de sécurité et son titre de séjour. Par ce biais, il faisait que plusieurs sans-papiers se fassent embaucher dans différentes sociétés sous son identité. Ce qui lui a rapporté pas moins de 170.000 euros, soit plus de 111 millions de Fcfa, en 1 an après les fouilles de ses comptes bancaires.

À en croire l’enquête, une grosse partie de cette somme est destinée à des investissements immobiliers. C’est lorsque les enquêteurs ont découvert que le même agent de sécurité travaillait en même temps pour plusieurs sociétés à différents endroits de la France qu’ils ont mis la police frontalière à ses trousses. Cette dernière l’a interpellé finalement samedi dernier, à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, alors qu’il devait prendre un vol pour l’aéroport Charles-de-Gaulle (Paris), à partir duquel il devait prendre un autre vol pour Dakar.

Déféré et conduit devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, le suspect a été mis en examen pour « aide au séjour irrégulier d’étrangers en France », « emploi d’étrangers sans titre de travail » et « blanchiment de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale ».

Placé sous contrôle judiciaire, son passeport lui a été confisqué et son jugement est prévu au mois de juin.