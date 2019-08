Fronde au PDS, Omar Sarr et cie appellent à la résistance

Ce vendredi 23 août 2019 à 11h, le MEER et l’UJTL ont tenu un point de presse au siège du Parti Démocratique Sénégalais.

Dans l’après-midi, c’était au tour du comité d’initiative pour la refondation du parti démocratique sénégalais « Alliance Sugali Sopi » qui a fait appel à une conférence de presse vers 17h dans les locaux de City Business Center sis sur la VDN.

Sous la présence de Oumar Sarr, Amadou Sall, Babacar Gaye, Ameth Fall Braya entre-autres personnalité, cette conférence est tenu dans le but de faire une déclaration sur les conditions qu’ils ont rencontré dans le parti et de faire savoir à la population qu’ils ont toujours été au service du frère Secrétaire Général National du PDS et n’ont jamais renoncé à ses choix ou céder à la tentative de découragement ; faisant preuve d’audace, de détermination et d’endurance pour mener à bien le combat visé afin d’avoir une alternance et une démocratie.

Babacar Gaye dans son discours nous fait savoir qu’ils ne comptent pas céder le PDS mais plutôt combattre pour un changement du parti dans la perspective d’assurer l’indépendance et l’unité nationale, libérer les énergies et donner au pays la place que lui assignent le travail et le mérite de ses enfants.

Oumar Sarr dans son intervention a fermement infirmé l’information selon lequel il aurait déposé un récépissé au ministère de l’intérieur. Interpellé sur la question du mouvement nommé » parèl söngu daneu » qu’il voulait créer, Oumar Sarr n’a pas souhaiter donner la réponse lui-même mais passe la parole à Maitre Amadou Sall pour apporter beaucoup plus d’eclairage. Ce dernier avance que c’est archi faux et que c’était juste une confusion avec Oumar Sarr du parti Rewmi et tout en dénigrant l’image de l’ex SGN,Oumar Sarr du pds.

Diary Mohamed Baldé pour Xibaaru.