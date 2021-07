FSF : Vers un quatrième mandat d’Augustin Senghor

Vers un quatrième mandat de Me Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Un consensus a été trouvé et dévoilé à l’issue de la rencontre tenue hier jeudi, seul Mady Touré réserve sa décision « définitive » à la consultation de sa base. Il la rendra au plus tard le 30 juillet.

En attendant cette décision, Me Augustin Senghor, Saër Seck et Mbaye Diouf Dia se sont mis d’accord sur la fusion des programmes des différents candidats en un programme commun et consensuel devant servir de référence à l’action fédérale durant le prochain mandat. La désignation du président sortant pour conduire le programme « consensuel » pour le mandat à venir.

D’après le communiqué sanctionnant la rencontre, la commission recommande à la prochaine équipe fédérale, sous l’autorité du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel à mi-parcours du mandat.