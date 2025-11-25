Fuerteventura: Le Sénégal brille à la 9ᵉ édition d’Africagua Canarias

Les 20 et 21 novembre, le Palais de Formation et de Congrès de Fuerteventura a accueilli la 9ᵉ édition d’Africagua Canarias 2025, rendez-vous incontournable pour l’eau, les énergies renouvelables et la coopération Afrique – Europe. Deux journées intenses, marquées par des échanges, des rencontres B2B et des perspectives concrètes de coopération.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Chambre de commerce de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, a souligné l’importance d’Africagua comme plateforme d’innovation et de partenariats durables entre entreprises et institutions africaines et européennes. Il a particulièrement salué la présence du Sénégal et annoncé des initiatives concrètes pour renforcer les relations économiques et entrepreneuriales avec l’Union des Chambres de Commerce du Sénégal.

La présidente du Cabildo de Fuerteventura, Lola García, le maire de Puerto del Rosario, David de Vera, et le conseiller en Politique territoriale et Cohésion territoriale du Gouvernement des Canaries, Manuel Miranda Medina, ont rappelé le rôle stratégique de Fuerteventura comme point central pour le dialogue Afrique–Europe et l’importance des initiatives concrètes pour le développement durable.

Organisé par la Chambre de commerce de Fuerteventura, le Cabildo et le Gouvernement des Canaries, en collaboration avec ICEX, ITC, PROEXCA, Casa África, EEN Canarias, ULPGC et Cajasiete, Africagua Canarias 2025 a confirmé le rôle actif du Sénégal dans ce processus de coopération et de développement durable.

La participation sénégalaise a été au cœur de cette 9ᵉ édition. L’ambassadeur du Sénégal en Espagne, Ibrahim Al Khalil Seck, a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération internationale dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. Sa présence a été vivement appréciée par la communauté sénégalaise de Fuerteventura. Ndiawar Ndiaye, porte-parole de la communauté lors du forum, a déclaré : « Cette démarche traduit une rupture positive dans les pratiques diplomatiques habituelles. Elle marque une proximité inédite avec nos compatriotes et ouvre de nouveaux horizons d’espoir et de coopération pour notre communauté sénégalaise.

Les interventions techniques sénégalaises ont mis en avant l’expertise et les projets concrets du Sénégal.

Jean Michel Sène, directeur de l’ASER, a présenté le plan d’électrification des 12 000 villages du Sénégal dépourvus d’électricité d’ici 2029.

El Hadji Adama Ndao, coordonnateur technique de la SONES, a exposé les défis liés au dessalement, à l’économie bleue et à l’accès universel à l’eau à l’horizon 2030. La table ronde « Gestion Intégrée de l’Eau : Politiques, Enjeux et Stratégies Régionales » a été animée par Cheikh Diouf Faye, directeur de RAESA Sénégal.

L’Union des Chambres de Commerce du Sénégal était représentée par son secrétaire général, Aliou Ndiaye. Le président Serigne Mboup n’a malheureusement pas pu se rendre au forum pour des raisons de dernière minute. Néanmoins, des perspectives concrètes de collaboration sont en cours entre la Chambre de commerce de Fuerteventura et l’institution sénégalaise.

D’autres pays africains ont également été représentés. La Mauritanie, invitée d’honneur, était conduite par Mohamed Amara, président de la Fondation Chinguetti, et Walid, président de CAMES. La Gambie a présenté sa vision à travers Lamine Camara, secrétaire permanent du ministère du Pétrole et de l’Énergie, qui a détaillé le développement des énergies renouvelables et les financements verts disponibles, soulignant l’importance de la coopération régionale.

Les rencontres B2B ont permis à 93 participants de tenir 83 réunions, favorisant la création de partenariats internationaux et le renforcement de la coopération entrepreneuriale. Les échanges ont porté sur la gestion intégrale de l’eau, la transition énergétique, l’innovation technologique et les infrastructures durables.

Après deux journées riches en échanges et en rencontres, les rideaux se sont refermés et les lampions se sont éteints. La 9ᵉ édition d’Africagua laisse un bilan porteur de réussites et de perspectives rassurantes. Le leadership du Sénégal pour la 10ᵉ édition émerge déjà, et les prochains mois permettront de mesurer davantage ses ambitions et initiatives, promettant une continuité et un renforcement de la coopération, de l’innovation et du développement durable.

Momar Dieng Diop/ ESPAGNE