La coalition Jonction des luttes And Gueusseum–SATSUS a annoncé, dans son premier communiqué de grève, qu’elle répond favorablement à la sollicitation des patients hémodialysés, préoccupés par l’impact du mouvement prévu les 25 et 26 novembre 2025 sur la continuité de leurs soins.

Malgré ce qu’elle considère comme un « mépris » de la part du ministre de la Fonction publique et du Travail ainsi que du ministre de la Santé, qui auraient ignoré de manière « illégale » le préavis de grève déposé le 19 octobre 2025, la coalition affirme maintenir l’accès aux séances de dialyse. Elle souligne l’importance vitale de ces soins pour les insuffisants rénaux et demande aux agents mobilisés d’assurer les urgences et le service minimum, tout en portant des brassards rouges pour matérialiser le mouvement.

Selon And Gueusseum–SATSUS, la décision d’épargner les services de dialyse s’inscrit dans une volonté d’« humaniser » les formes de lutte, même si, juridiquement, la coalition estime qu’elle n’y était pas tenue au regard de la violation par le gouvernement du délai légal de préavis censé permettre d’éviter la grève.

La coalition félicite par ailleurs ses membres pour le succès du sit-in national du 21 novembre, en attendant l’évaluation prévue le 28 du même mois. Elle réaffirme son mot d’ordre de grève des 25 et 26 novembre, qui devra se dérouler dans le strict respect du service minimum, et rappelle la tenue de la marche du 26 novembre.

Enfin, la Jonction des luttes And Gueusseum–SATSUS tient le gouvernement « pleinement responsable » des éventuelles conséquences découlant du conflit social en cours.