Sonko / Diomaye : ne trahissez pas l’espérance d’un peuple debout (Par Madi Wake Touré)

L’Histoire vous fixe. Le monde vous scrute. Et l’Afrique, celle qui avait misé son honneur et ses rêves sur la victoire du 24 mars 2024, retient son souffle.

Le doute s’installe.

Et quand un peuple commence à douter, c’est que le feu couve sous la cendre.

Les rumeurs qui déchirent le pays ne tombent pas du ciel. Elles révèlent un malaise profond, une fissure inquiétante au cœur du duo Diomaye / Sonko.

Qui a tort ? Qui a raison ?

Peu importe, au fond. Ce qui compte, c’est l’impression d’un pouvoir déjà parasité par la lutte des places, ce poison qui a détruit tant de rêves en Afrique.

Et pourtant, les avertissements ne manquaient pas.

Dans mon texte du 3 mai 2024 — « Le tandem Sonko–Diomaye peut-il réussir ? » — j’écrivais ceci :

« Le pouvoir africain… parlons-en. Il est truffé de pièges, d’hypocrisie, d’obséquiosité. L’homme est fragile. Très fragile. Dans un climat où chacun cherche à plaire au chef, un dirigeant imprudent se croit vite un démiurge. »

Nous y sommes.

Aujourd’hui, le danger est réel.L’heure n’est plus aux malentendus, ni aux ego froissés.Ce tandem n’a pas le droit d’échouer — ni devant le Sénégal, ni devant l’Afrique entière.

Les attentes sont immenses, presque écrasantes. Et les ennemis, eux, sont à l’affût.

Je l’avais dit le 3 mai 2024 :

« Des hommes sans dignité, prêts à tout pour leurs intérêts, pullulent dans ce pays. Ils useront de rumeurs, de manipulations, de faux bulletins, de journalistes stipendiés, pour semer la zizanie. Tout sera mis en œuvre pour briser l’harmonie entre deux hommes portés par le destin. »

Voilà le moment de vérité.

Le peuple n’acceptera pas une trahison. Pas cette fois. Pas après tout ce qu’il a enduré.

Sonko, Diomaye : l’Afrique vous regarde. Le Sénégal vous implore.

Ne laissez pas l’Histoire vous juger comme ceux qui ont laissé tomber un continent en plein éveil.

Ce tableau que j’annonçais il y a plus d’un an — avec la froide lucidité de ceux qui observent les signes avant-coureurs — se déroule désormais sous nos yeux, implacable, douloureux, presque tragique.

Et le peuple, ce peuple qui avait cru au miracle du 24 mars, regarde, désarmé, le cœur en miettes.

Sonko / Diomaye, votre peuple souffre.

Il souffre dans sa chair, dans son âme, dans son espérance blessée.

L’immense majorité des Sénégalais peine à survivre dans un quotidien rude, âpre, sans horizon. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’une souffrance morale, plus pernicieuse encore, s’ajoute : celle de voir deux hommes qui se disaient frères s’éloigner, se défier, se contourner comme si la fraternité, elle aussi, avait une date d’expiration.

Messieurs, vous n’avez pas ce droit.

Pas après tout ce que vous avez proclamé l’un de l’autre.

Pas après avoir marché, ensemble, dans la nuit du pays, porteurs d’une espérance collective.

Les actes que vous posez aujourd’hui par personnes interposées,ne vous honorent pas, et pire : ils troublent une jeunesse qui vous scrute, une jeunesse qui croyait tenir enfin un modèle, un souffle, une issue.

J’entends déjà les sarcasmes : « Voilà encore l’idéaliste qui parle ! »

Mais sans idéal, quelle nation peut survivre ?

Sans idéal, quel peuple peut encore se relever ?

Je conclus, et je m’adresse directement au président Diomaye :

« Boula sa xaritou téye gëneul sa xaritou démb »

(Que ta préférence n’aille pas à tes amis d’aujourd’hui au détriment de ceux d’hier.)

Cette perle de sagesse wolof, ce legs transmis de génération en génération, traversera-t-elle les murs du Palais pour se frayer un chemin jusqu’à votre conscience ?

L’Histoire — cette vieille dame qui ne se laisse jamais tromper — nous le dira.

Mais une chose est sûre :

Le verdict de l’Histoire, lui, sera implacable… pour vous deux.

Madi Waké TOURÉ

Assistant social – Conseiller en travail

social

tmadi70@yahoo.fr