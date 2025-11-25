Alassane Kitane décrypte une phrase attribuée au président Diomaye

Une phrase attribuée au président Bassirou Diomaye Faye — « C’est Macky qui a commandité le rapport » — circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, alimentant un flot de réactions et de spéculations. Si beaucoup s’étonnent qu’un chef d’État puisse tenir de tels propos, le professeur Alassane K. Kitane y voit plutôt un message à double lecture destiné à ceux qui, hier, soutenaient la thèse du complot politique orchestré par l’ancien président Macky Sall.

Selon Kitane, la déclaration, si elle est authentique, renverrait directement aux militants et responsables qui avaient fait de Macky Sall le commanditaire supposé de plusieurs affaires judiciaires visant Ousmane Sonko, dont le dossier Sweet Beauté ou les poursuites contre Karim Wade et Khalifa Sall. « Celui à qui ce message est destiné peut en décoder le sens caché », souligne-t-il.

Dans son analyse, le Pr Kitane pointe également l’empressement de certaines figures politiques, notamment Cheikh Bara Ndiaye, à réagir sans mesurer la portée de la phrase attribuée au chef de l’État. Il estime que ce dernier se livre à des attaques « incohérentes » et « avilissantes » contre les institutions, révélant selon lui une « mentalité de secte » au sein de certains cercles politiques.

Rappelant que le duo Sonko-Diomaye critiquait autrefois la faible maîtrise du français chez certains responsables, Kitane juge paradoxal qu’ils aient ensuite « promu un charlatan en député », dont les sorties publiques seraient « un embarras pour la République ».

Il fustige en outre les récentes accusations portées contre le président Bassirou Diomaye Faye qu’il juge indignes du débat public. Kitane interroge également la cohérence de ceux qui considéraient jadis que toutes les procédures visant Sonko relevaient d’un complot. « Pourquoi ce qui était valable hier ne le serait-il plus aujourd’hui ? », lance-t-il, en référence au rapport mettant en cause Aminata Touré.

Pour Kitane, si Diomaye Faye a réellement prononcé ces mots, il s’agirait d’une manière subtile de renvoyer à leurs contradictions ceux qui ont longtemps accusé Macky Sall de manipuler la justice. L’analyste conclut en estimant qu’il serait « naïf » de croire que le président ignore les enjeux liés aux rapports des corps de contrôle.