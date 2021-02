Le président du Grand Parti, El hadji Malick Gakou a rendu visite, hier, à Assane Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène, poursuivis pour les délits de menaces de troubles à l’ordre public et d’actes de nature à compromettre la sécurité publique. Le leader du GP s’est rendu à la cave du tribunal de Dakar pour manifester son soutien au trio. El hadji Malick Gakou continue d’afficher son engagement dans l’opposition et son soutien au leader de Pastef, Ousmane Sonko.