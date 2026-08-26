Gamou 2026 : Serigne Moustapha Sy clarifie ses relations avec Sonko et Diomaye

À l’occasion de la célébration du Mawlid au Champ des courses, Serigne Moustapha Sy s’est exprimé avec fermeté sur plusieurs questions, notamment sur ses relations actuelles avec Ousmane Sonko. Le guide religieux et président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a également livré une appréciation favorable de la démarche du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Revenant sur l’absence d’Ousmane Sonko à ses côtés, Serigne Moustapha Sy a tenu à mettre fin aux spéculations. Il a affirmé que cette absence résultait d’une décision personnelle et non d’un quelconque empêchement.

« J’ai entendu des gens interpréter la non-venue de Sonko. Mais je veux que tout soit clair. Si vous ne l’avez pas vu ici, c’est parce que j’ai refusé de le recevoir malgré son insistance. C’est tout », a-t-il déclaré.

Cette mise au point intervient alors que les relations entre les deux hommes suscitent de nombreuses interprétations. Le guide des Moustarchidines a ainsi revendiqué clairement le choix de ne pas recevoir l’ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale.

À l’inverse, Serigne Moustapha Sy a exprimé sa satisfaction à l’égard du président Bassirou Diomaye Faye. Il a notamment souligné les démarches entreprises par le chef de l’État à son endroit, ainsi que les consultations effectuées sur les questions relatives à la conduite du pays.

« Le président Diomaye a fait ce qu’il devait faire », a-t-il affirmé. Selon Serigne Moustapha Sy, le chef de l’État s’est rendu à plusieurs reprises auprès de lui et a également envoyé des émissaires pour recueillir ses avis sur les grandes orientations et la marche du pays.