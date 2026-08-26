Serigne Moustapha Sy : « Serigne Cheikh n’est plus mon père, c’est mon collègue »

Lors de la grande nuit du Mawlid célébrée au Champ des courses de Tivaouane, le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM), Serigne Moustapha Sy, a tenu des propos à la fois spirituels et particulièrement incisifs. Devant une importante foule de fidèles, le guide religieux s’est notamment exprimé sur son rapport à son défunt père, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, ainsi que sur la question du khalifat au sein de la confrérie tidiane.

Répondant notamment aux critiques de sa petite sœur Mame Astou Sy concernant sa légitimité, Serigne Moustapha Sy a déclaré : « Serigne Cheikh n’est plus mon père, c’est mon collègue ». Une affirmation qu’il inscrit dans sa conception mystique de la légitimité spirituelle.

« Je tire ma légitimité de là où Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum tire la sienne. Donc, il n’est plus mon père. Il est mon collègue », a-t-il expliqué.

Le responsable moral des Moustarchidines est ensuite allé plus loin en revendiquant le « khalifat » de la confrérie. Il a ainsi affirmé : « Je ne sais pas pour le Khalifat de la famille de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, mais le khalifat de la Tarikha Tidiane est entre mes mains ».

Dans son intervention, Serigne Moustapha Sy s’est également montré critique à l’égard de certains membres de la famille Sy proches du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Revenant ensuite sur les derniers moments de la vie de son père, le guide religieux a évoqué une conversation qu’il dit avoir eue avec lui avant son décès. Il a notamment déclaré : « Ce qu’on a fait à Serigne Cheikh jusqu’à provoquer sa mort s’est passé dans son propre domicile ».

Poursuivant son récit, il a rapporté les propos qu’il attribue à son défunt père : « Moustapha n’accepte jamais qu’on te fasse ce qu’on m’a fait. J’ai été isolé et empoisonné ».