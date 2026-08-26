Gamou de Tivaouane : 102 interventions enregistrées par les sapeurs-pompiers

Dans le cadre du dispositif de couverture sécuritaire et médicale mis en place à l’occasion du Gamou de Tivaouane, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a enregistré 102 interventions depuis le début des opérations.

Selon le point de situation arrêté mardi à 8 heures et relayé par Le Soleil, ces interventions ont concerné au total 195 victimes. Le dispositif de la BNSP est déployé du 22 au 27 août afin d’assurer la sécurité et l’assistance aux populations durant les festivités religieuses.

Parmi les interventions recensées, 33 sont liées à des accidents de la circulation routière. Ces accidents ont impliqué 106 victimes, dont 104 personnes assistées et deux personnes décédées. Les deux décès sont survenus dans des accidents impliquant des cyclomoteurs.

En parallèle des opérations de secours, la BNSP a également apporté son soutien aux populations pour l’approvisionnement en eau. Depuis le début du dispositif, 323 mètres cubes d’eau ont ainsi été distribués.

Sur le volet sanitaire, l’équipe médicale mobilisée dans le cadre du dispositif a, pour sa part, pris en charge gratuitement 121 patients.

Ces chiffres traduisent l’ampleur du dispositif déployé par les sapeurs-pompiers pour accompagner les fidèles et les populations durant le Gamou de Tivaouane.