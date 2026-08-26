Guinée : Six corps découverts dans une fosse commune

Si les dépouilles, dont les yeux étaient bandés et les mains attachées, n’ont pas pu être identifiées pour l’instant, toutes les victimes, découvertes ce 24 août, sont des hommes, dont l’un aurait une soixantaine d’années. La justice a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les faits.

La découverte provoque stupeur et effroi en Guinée. Alors qu’ils ramassaient du bois de chauffe dans une forêt située près d’un village, des jeunes de la sous-préfecture d’Allasoyah, dans la préfecture de Forecariah, à une centaine de kilomètres au sud-est de Conakry, sont tombés sur une fosse commune, ce lundi 24 août, contenant six corps dont les yeux étaient bandés et les mains attachées. Si les dépouilles n’ont pas été identifiées pour l’instant, toutes les victimes sont des hommes, dont l’un aurait une soixantaine d’années.

Alertées, les autorités locales se sont immédiatement rendues sur place, ainsi que le procureur de la République. Une fois les constatations faites, les corps ont été exhumés, dépouillés puis transportés à l’hôpital de Forecariah pour établir les circonstances et la date de la mort. La justice a ouvert une enquête qui doit aussi permettre d’identifier les victimes, aucun des villageois n’ayant pu reconnaître les corps qui leur semblaient inconnus.

Sur place, la consternation était visible sur les visages des habitants, relate également l’Agence guinéenne de presse. « C’est un crime inadmissible », a par exemple déploré l’un d’eux.

Selon des sources locales, une fosse commune contenant quatre corps avait déjà été découverte dans cette même préfecture de Forecariah au mois d’octobre dernier.

Source : RFI