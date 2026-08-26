Koumpentoum : Une fillette de 9 ans meurt noyée dans un marigot

Le village de Kambé, dans la commune de Kouthiaba, département de Koumpentoum (est), est plongé dans la consternation après la mort tragique d’une fillette de 9 ans. Identifiée sous le nom d’Awa Diallo, la victime s’est noyée mardi après-midi dans un marigot situé à proximité du village.

D’après des sources proches de l’enquête, la fillette était partie garder le troupeau familial lorsqu’elle aurait décidé de se baigner dans le point d’eau. Elle y aurait malheureusement perdu la vie par noyade.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum se sont rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Les sapeurs-pompiers ont ensuite repêché le corps de la victime, qui a été transporté à la morgue du centre de santé de Koumpentoum.

Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles cette noyade s’est produite, selon Seneweb.