Ghana : un homme s’évanouit en voyant sa femme en train d’accoucher

Un homme au Ghana identité comme Kingsley Diaba Setor qui est entré dans une salle de travail pour la première fois alors que sa femme donnait naissance à leur premier enfant s’est évanoui en voyant la douleur insupportable qu’elle traversait.

Il a partagé son expérience à travers un message émouvant adressé à toutes les femmes et aux hommes du monde pour avoir soutenu la race humaine à travers ce genre de douleur…

Le jeune homme a publié son message sur la populaire page Facebook Tell it All. Il a été vu allongé sur un lit d'hôpital avec une perfusion intraveineuse. Setor a écrit : « Mesdames et messieurs, je suis allé accompagner ma femme dans la salle de travail pour la motiver à accoucher facilement. Je ne pouvais pas supporter la scène, j'ai fini par m'évanouir…Respect à…