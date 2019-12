Goumbala : « Sonko dit vrai mais sa façon de dire heurte »

Mamadou Goumbala, responsable du parti Rewmi était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Le responsable politique de Rewmi analyse le discours politique de Ousmane Sonko : « Si le discours de Ousmane Sonko epouse les consciences des jeunes, ils peuvent l’accompagner. Tout ce que Ousmane Sonko dit est vrai à 95% mais c’est sa façon de parler qui heurte parfois ». Et revenant sur la désunion de l’opposition, Goumbala dira : « Une opposition n’est jamais réunie. Si une chèvre veut survivre elle doit être accompagnée avec des chèvres. On fera face si on veut éliminer Ousmane Sonko. Ils ont cherché à noyer le poisson à l’Assemblée Nationale et cela n’a pas marché. Maintenant, ils ont mis en branle la machine judiciaire. »