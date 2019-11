La Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora tire un chapeau au Président de la République son Excellence Macky Sall ce, après sa consécration à Tanger (Maroc). Dans un communiqué transmis à nos soins, Bara Sow et Cie croient dur comme fer que c’est les immenses et louables efforts de leur mentor politique qui viennent d’être honorés à juste valeur : « Le Président Macky Sall vient d’être distingué à Tanger, au Maroc. Ainsi, il est le quatrième Chef d’Etat africain en exercice à avoir reçu une telle reconnaissance, le Prix MEDays 2019. Nous voulons, ainsi, le féliciter vivement et l’encourager à poursuivre ses efforts pour le bien du Sénégal et du Continent africain qu’il chérit tant et considère comme à la prunelle de ses yeux. Il est une référence qui est en train de travailler pour laisser un souvenir positif dans la mémoire des générations montantes et futures », lit-on dans la note. Les Malaw ont également mis le moment à profit pour annoncer leur participation à la prochaine journée nationale de l’Elevage prévue le 28 Décembre 2019, à Kaél, dans le département de Mbacké (région Diourbel).