Grand Yoff : Barthélémy Dias tire sur Macky et raille Ousmane Sonko

Le mouvement « Khalifa Président » a organisé un grand rassemblement, ce jeudi à l’esplanade du foyer des jeunes de Grand Yoff en face de la permanence du Parti socialiste Pape Babacar Mbaye. Une occasion pour Barthélémy Dias de tacler Macky Sall et Ousmane Sonko sans le nommer. Parlant du report de la présidentielle, le maire de Dakar évoque son désaccord. Il soutient qu’il ne croit pas que Macky Sall va organiser des élections en décembre 2024.

« Élection présidentielle, personne n’a pas le droit de le repousser. Moi, je ne crois pas que Macky Sall va organiser des élections en décembre 2024. Dieu est là pour tout le monde. Et Dieu nous a jugés avec les autres. Après le dialogue initié par Macky Sall, quand nous avions décidé à ce que Khalifa Sall puisse être candidat, il y a eu des gens qui se sont opposés. Il y a eu des députés qui ont refusé de voter la loi qui devait permettre a Khalifa d’être candidat. Mieux certains on soutenu que Khalifa Sall et sa bande sont des traîtres. Une réponse n’est jamais amère. Il y a eu des gens qui sortent la nuit, pour aller discuter pour eux et pour leur intérêt personnel et non pour le Sénégal. C’est le voleur qui sort la nuit. Il n’y a pas à démentir ici quoi que ce soit. Tout sera clair aujourd’hui. Ceux qui voulaient tourner dos à Khalifa Sall, Dieu les a mis à nu », a déclaré Barthelemy Dias.

Poursuivant ses propos, le maire de Dakar précise : « Parce que nous quand on allait au dialogue, nous avons tenu une conférence de presse pour dire au peuple sénégalais pourquoi nous avions décidé d’aller au Palais, c’était pour l’intérêt du Sénégal, pour la paix au Sénégal. Et Macky Sall a accepté de laisser tomber la question du troisième mandat et a accepté de laisser tous y participer. Mais si jamais on reporte l’élection un seul jour, nous ne sommes pas d’accord ».