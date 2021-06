Pour «devenir» sénégalais, S. Keita et M. Diao, nés en Guinée, ont acheté un certificat de nationalité sénégalaise et une carte nationale d’identité (Cni) respectivement à 20 000 et à 70 000 F CFA. El. H. Keita a été l’intermédiaire avec un agent de la mairie de Grand-Yoff qui a fui.

Lors de l’audience de ce jeudi, la présidente du tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré à l’endroit des prévenus : «Dès l’instant que vous avez accepté de débourser 20 000 et 70 000 F CFA pour un certificat de nationalité et une carte nationale d’identité, vous saviez que ce n’était pas réglementaire.» Ils étaient poursuivis pour complicité de faux et usage de faux, de même qu’El. H. Keita, l’intermédiaire, rapporte le quotidien national Le Soleil dans sa parution.

Dans son réquisitoire, informe le journal, le représentant du ministère public a fait remarquer que ces cas de faux et usage de faux sont récurrents. Les faussaires, qui sont des agents payés par l’État du Sénégal, exploitent des registres d’état civil de coins reculés du pays pour fabriquer de faux documents. Les trois prévenus ont agi en connaissance de cause.