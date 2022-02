Grande Rentrée Citoyenne…10 ans déjà

Le rendez-vous le l’excellence et de la citoyenneté fête ses 10 ans. Créé en 2012 par Amy Sarr Fall, présidente de Intelligence Magasine, plus de 18 mille jeunes ont participé à cette activité qui voyait déjà l’année scolaire menacée par une année blanche, l’initiatrice Amy Sarr Fall s’est rappelé des mots du Chef de l’Etat qui a demandé à la jeunesse sénégalaise de ne pas être des citoyens spectateurs mais d’être actifs pour l’émergence et le développement du Sénégal.

« Au moment où certains criaient, d’autres vendaient des drapeaux et des gadgets pour avoir de quoi amener à la maison. Ces moments forts doivent être des moments de partage et de solidarité. Faisant allusion , elle a demandé aux jeunes de s’inspirer des lions pour gagner d’autres coupes dans l’école, dans la vie. On a besoin de la jeunesse pour développer le Sénégal » dira-t-elle.

Face aux grèves qui menacent le système éducatif, elle a lancé un appel vibrant aux syndicalistes et au gouvernement pour que le calme et la paix social puissent revenir dans l’école. Dans son discours, elle a aussi fait demander aux vaillants professeurs, qui se sacrifient corps et âme, de cesser la grève et de permettre aux élèves de passer leurs examens dans la quiétude.

Pour les 10 ans de la Grande Rentrée Citoyenne, les grands noms ont été désigné pour être les mentors des élèves et étudiants sénégalais. Il s’agit du Professeur Moussa Seydi, chef du Service des Maladies Infectieuses de l’hôpital Fann, de Khady Dior Ndiaye, Directrice Générale de Kosmos Energy, de Maram Kaïré, Astronome, Président de l’association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie, de Madame Randa Haddad, Directrice Générale de Zena Exotic Fruits S A, du couple Gilles et Nadia Acogny, fondateurs d’Acosphère et comme invitée d’honneur, Assa Traoré militante antiraciste, venue de la France.