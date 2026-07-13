Guéréo : Saisie de 244,8 kg de chanvre indien  

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l’Unité de Lutte de Mbour, relevant de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès / OCRITS, a réalisé une opération d’envergure sur la plage de Guéréo.

Agissant sur la base d’un renseignement opérationnel, les agents ont mis en place un dispositif d’interception dans la nuit du 10 juillet 2026, à 03h45. Surpris par la présence policière, les convoyeurs ont pris la fuite en abandonnant leur cargaison. Les fouilles menées sur place ont permis de sécuriser dix colis de chanvre indien, représentant un poids total de 244,8 kilogrammes à la pesée légale.

Le produit a été consigné pour les besoins de la procédure. Les enquêtes se poursuivent activement afin d’identifier et d’appréhender les fugitifs. Cette saisie illustre la détermination des forces de sécurité à endiguer le trafic de stupéfiants sur le littoral sénégalais.