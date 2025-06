Guerre Iran-Israël : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine a exprimé, ce lundi, sa « profonde préoccupation » suite à l’attaque militaire israélienne contre la République islamique d’Iran, dénonçant une escalade aux conséquences potentiellement déstabilisatrices pour toute la région.

Dans un communiqué, le Sénégal indique que cette nouvelle flambée de tensions survient « au risque de déstabiliser toute la région du Moyen-Orient, déjà confrontée à une situation conflictuelle dangereuse. »

Dénonçant fermement l’usage de la force, Dakar « condamne tout acte d’agression et de violation du droit international qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationales. »

Le gouvernement sénégalais appelle à une désescalade urgente. « Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et l’Iran, et réitère son attachement au principe du règlement pacifique des différends et au multilatéralisme comme fondement des relations entre États et seuls modes viables de résolution des conflits », conclut le texte.