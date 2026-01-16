Guinée-Bissau : Y’en a marre reçoit une délégation proche de Fernando Diaz

Le mouvement citoyen Y’en a marre a reçu, ce vendredi 9 janvier 2026, une délégation mandatée par Fernando Diaz, ancien candidat à l’élection présidentielle en Guinée-Bissau, actuellement réfugié à l’ambassade du Nigeria à Bissau.

D’après un communiqué publié par l’organisation, les échanges ont porté sur la crise politique et institutionnelle en cours en Guinée-Bissau, ainsi que sur les relations historiques de fraternité entre les peuples sénégalais et bissau-guinéen. Des liens qui, selon le mouvement, placent le Sénégal dans une position clé pour accompagner son voisin vers un retour à la paix et à la stabilité.

Y’en a marre a, par ailleurs, réaffirmé sa solidarité avec le peuple bissau-guinéen et s’est dit disposé à s’engager activement dans toutes les initiatives susceptibles de contribuer au rétablissement de l’ordre constitutionnel et à l’instauration d’un climat politique serein.