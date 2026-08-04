Guinée : L’armée réaffirme son soutien indéfectible à Mamadi Doumbouya

L’armée guinéenne a réaffirmé son soutien au président Mamadi Doumbouya, quelques heures après un appel des Forces vives de Guinée invitant la population à « mettre fin à la dictature » et alors que le chef de l’État se trouve en Grèce pour ses congés annuels.

Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, le chef d’état-major des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a assuré de la fidélité des forces de défense et de sécurité envers le président. « Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement permanent en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République », a-t-il déclaré.

Le haut responsable militaire a également affirmé que les forces armées réitèrent « avec fierté leur détermination en faveur des actions de refondation de notre État, dont les résultats concrets sont déjà appréciés par nos populations ».